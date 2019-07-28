تأجيل محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة مرّة أخرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نجل الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل في سجون السعودية، اليوم الأحد، أن السلطات أرجأت محاكمة والده بعد أن كانت هناك مخاوف من صدور حكم الإعدام بحقه.

وقال د. عبدلله العودة، في تغريدة كتبها في حسابه على "تويتر"، باللغة الإنجليزية: "تحديث فيما يتعلق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً على الوالد بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني: تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن".

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، كشفت أول من أمس الجمعة، عن الجلسة الجديد في محاكمة العودة المستمرة منذ اعتقاله مع عشرين شخص آخرين في منتصف أيلول/ سبتمبر 2017، في حملة لاستهداف المعارضين في السعودية.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف "نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه، فمنذ اعتقاله ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".

وسرعان ما انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة العودة، رفضا للقمع الذي يتعرض له بسبب آرائه، واحتمال إعدام السلطات له.

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وتابعت أن رجل الدين الذي يعتبر مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في السعودية، يفترض أن يمثل في 28 تموز/ يوليو "أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة".

ولا تعلق الحكومة السعودية على هذا النوع من القضايا. وكان النائب العام السعودي أرجأ في الثالث من شباط/فبراير الماضي، جلسة في محاكمة الشيخ سلمان العودة.

وأوقف العودة بعدما نشر تغريدة في أيلول/سبتمبر 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للازمة مع قطر.

وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/ يونيو 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم "المتطرفين الإسلاميين"، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وكان مدع عام سعودي طلب الإعدام للشيخ العودة منذ بدء محاكمته مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ الحكومية السعودية، التي أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه.