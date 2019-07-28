الرملة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب في الثلاثينات من عمره متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل موقف سيارات لمجمع تجاري في مدينة الرملة، اليوم الأحد.
وبحسب ادعاء الشرطة، فإن الجريمة وقعت على خلفية خلاف على موقف للسيارات، ما أسفر عن تعرض الضحية لإطلاق نار أسفر عن مقتله.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وقد جرى إحالته بجروح حرجة إلى المستشفى، بيد إقرار وفاته هناك بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة واعتقلت مسنا يبلغ من العمر 74 عاما من مدينة اللد بشبهة ضلوعه في الجريمة.
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