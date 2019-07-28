شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مدمرة بريطانية ثانية إلى الخليج والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران. وذكرت الوزارة أن المدمرة "إتش إم إس دنكن"، ستنضم إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز"، "لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا" عبر مضيق هرمز. ويقول وزير الدفاع بن والاس: "حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضاً". وأضاف: "ستواصل البحرية الملكية توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية".

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