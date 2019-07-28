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طالبان يكشف شروطه للتفاوض مع الحكومة الأفغانية

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أكدت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد أن مباحثات السلام مع كابول ستعقد بمجرد الاتفاق مع واشنطن على موعد انسحاب القوات الأمريكية، ما جاء بعد إعلان الحكومة الأفغانية عن عزمها عقد مفاوضات مع المتمردين في غضون أسبوعين.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "هذه (المحادثات) ستعقد بمجرد أن يتم الانتهاء من تحديد موعد انسحاب الولايات المتحدة".

وأوضح أيضاً أن في هذه المباحثات ستشارك إدارة كابول كـ"فاعل سياسي" وليس كـ"حكومة".

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وأكد موقف طالبان ما صرح به مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الأحد، عندما قال إن محادثات السلام بين الأفغان أنفسهم ستعقد بعد انتهاء المفاوضات بين واشنطن والحركة.

ويوجد خليل زاد حاليا في كابول، وسينطلق منها الأسبوع المقبل إلى الدوحة للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات بين واشنطن وطالبان.

وتتفاوض الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق سلام يهدف لإنهاء ما يقرب من عقدين من الصراع المسلح في الدولة الآسيوية. 

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