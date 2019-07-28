شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي يبدأ أول زيارة لمصر ويلتقي السيسي والان مع التفاصيل
أكد دبلوماسي سوداني أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان"حميدتي"، سيصل إلى القاهرة اليوم في أول زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعددومن المسؤولين الآخرين لبحث مستجدات الأوضاع في السودان.
وقال الدبلوماسي السوداني وفقا لـ24 إن زيارة حميدتي لمصر تأتي بعد يوم من زيارة مدينة جوبا في جنوب السودان، حيث عقد مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت لبحث عدد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الجارية في السودان والعمل على تعزيز الأوضاع في الإقليم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان لأول مرة عقب إزاحة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بعد مظاهرات شعبية ضده.
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