شكرا لقرائتكم خبر عن العامري يطلع على سير الإمتحانات النظرية الوزارية بالمعهد المهني بسيئون والان مع التفاصيل

اطلع مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري صباح اليوم ومعه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالوادي والصحراء محبوب فرج امان على سير العملية الإمتحانية النظرية الوزارية للعام الدراسي 2018 – 2019م بالمعهد المهني الصناعي بمدينة سيئون. وخلال الاطلاع ناقش المدير العام "العامري" مع مدير المعهد المهني الصناعي انيس سعيد قمصي الاحتياجات والمتطلبات للمعهد من التجهيزات وتدريب الكادر المهني ودراسة تشغيل الطاقة الشمسية بالمعهد بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والمهنية ومواكبة التطور التكنولوجي مبديا سعيه برفع التصورات الخاصة بالاحتياجات الى الجهات المعنية وذات العلاقة. بعد ذلك طاف المدير "العامري" على القاعات الإمتحانية مستمعا من مدير المعهد الاجراءات المتخذة في تهيئة البيئة الإمتحانية للطلاب مشيدا بحجم الانضباط والحضور. Advertisements وحث "العامري" الطلاب على الاهتمام بالتحصيل العلمي والمهني لتحقيق درجات التفوق والمنافسة في التحصيل العلمي وتشريف المديرية ناقلا امنياته لهم بالتوفيق والنجاح. هذا وقد تقدم لامتحانات الثانوية المهنية الوزارية 38 طالب موزعين على مجالات (حاسوب عام) 17 طالب (وصيانة اجهزة حاسوب عام) 21 طالب وقد خاض 139 طالب لاختبارات الدبلوم المهني (سنتين بعد تاسعة) موزعين على اربع تخصصات (تمديدات كهربائية ونجارة اثاث وديكور وميكانيكا مركبات خفيفة وكهرباء مركبات). رافق المدير العام سالم علي الحاكم مشرف الامتحانات الوزارية والمدير السابق للمعهد عوض هادي عباد والوكلاء ومدراء ادارات المكتب.

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