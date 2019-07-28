انفجار يهز كابول ومخاوف من سقوط ضحايا

قال مسؤولون في أفغانستان إن انفجارا قويا هز وسط العاصمة كابول في ساعة الذروة الأحد.

وعبر أحد المسؤولين عن مخاوف من سقوط ضحايا لأن الانفجار وقع في وقت عودة الموظفين من عملهم.

وبثت محطات إخبارية محلية لقطات للدخان وهو يتصاعد من موقع الانفجار.

ويتزامن هذا الانفجار مع بدء حملة الانتخابات الرئاسية الأفغانية الأحد التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.

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وتشهد أفغانستان هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في مستوى العنف مع تعثر المفاوضات بين حركة طالبان والحكومة التي بالكاد تسيطر على نحو 55% من الأراضي الأفغانية.





وتفيد الأمم المتحدة بأن 32 ألف مدني قتلوا وأصيب 60 ألفا بجروح خلال العقد المنصرم عندما بدأت المنظمات بإحصاء الأعداد.

وسجل عام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتلى معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها مسلحو حركة طالبان وعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط جناحه في أفغانستان المعروف باسم ولاية خراسان منذ عام 2015، ويشن هجمات ضد طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير، إنه وفقا لبعثتها في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن هذه الحصيلة تسجل ارتفاعا بنسبة 11% عن عام 2017.