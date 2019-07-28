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مليشيا الحوثي الإرهابية تدمر مصنعا للألبان في الحديدة اليمنية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية إن المليشيات الحوثية جددت، السبت، استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة بقصف مدفعي أسفر عن تدمير مصنع الألبان واستشهاد أحد العاملين فيه.

ونقل عن مصادر عاملة في المجمع قولها إن المليشيات الحوثية قصفت مصنع الألبان الساعة العاشرة صباحا بـ4 قذائف مخلفة دمارا واسعا في مكائن وآليات المصنع، فيما استشهد العامل محمد ناصر ونيس من أبناء الحديدة .

وأكدت المصادر أن القصف عطل خطوط الإنتاج في المصنع تماما، الأمر الذي سيضاعف من التحديات أمام الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع والرامية لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج.

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