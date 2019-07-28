الان تتابع تونس.. الهيئة العليا للانتخابات تقلص فترة الحملة الانتخابية من 22 إلى 13 يوما والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قررت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، تقليص فترة الحملة الانتخابية من 22 إلى 13 يومًا.
وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إن فترة قبول أوراق المرشحين ستكون خلال الفترة من 2 -9 أغسطس المقبل.
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