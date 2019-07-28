تونس.. الهيئة العليا للانتخابات تقلص فترة الحملة الانتخابية من 22 إلى 13 يوما

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قررت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، تقليص فترة الحملة الانتخابية من 22 إلى 13 يومًا.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، إن فترة قبول أوراق المرشحين ستكون خلال الفترة من 2 -9 أغسطس المقبل.