إعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2019 بالاسم و رقم الجلوس

الموجز
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى بالشعبتين العلمية والأدبية لطلبة الثانوية العامة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019.
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كان وزير التعليم العالي، أعلن الحد الأدنى لكليات الطب البشري 98.4% بواقع 403.5 درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان 98.29% بواقع 403 درجة، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 97.07% بواقع 405 درجة، والحد الأدنى لكليات الطب البيطري 97.07%، مؤكدًا أن هناك أماكن شاغرة في كليات اقتصاد وعلوم سياسية والألسن والإعلام، والتمريض والعلوم، والزراعة، والآثار.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أن الحد الأدنى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية للشعبة الأدبية 96.43%، وكلية الألسن 95.4%، وكلية الإعلام 94.39%، والآثار 92.56%.
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