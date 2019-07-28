حبشي: سنصوتون لصالح مشروع سد العاصي وسنعمل لإنجازه

جدد عضو الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي إلتزامه ملفات تخص منطقة بعلبك الهرمل والعمل على إنجازها، مؤكدا ان "كتلة نواب الجمهورية القوية سيصوتون لصالح مشروع سد العاصي وسيعمل مع الكتلة لإنجاز هذا المشروع بعدما بدأ العمل به ومن ثم تم إيقافه منذ فترة طويلة وهذا مشروع حيوي للمنطقة يجب إنجازه كما رد على أسئلة الحضور المتعلقة بواقع منطقة بعلبك الهرمل".
وأكد خلال لقاء أقامته جمعية إنتقاء التميز بالتعاون مع تيار لبنان الإصلاحي في صالة قصر العاصي الهرمل، انه "أحمل ملفات عديدة تخص منطقتنا وأسعى مع زملائي بالكتلة على حلها، وهي ملفات إنمائية وصحية وبيئية، كما طرحت ملف المياه والكهرباء ونعمل مع المعنيين لحل هذه الأمور، وتستعيد منطقة بعلبك الهرمل حقها الضائع منذ عقود"، مشددا على ان "أن الوضع في منطقة بعلبك الهرمل سيذهب إلى الأفضل وسنعمل معا من أجل تحسين منطقتنا".
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