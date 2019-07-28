أفيوني: نحن في سباق مع الوقت وفي معركة انقاذ الاقتصاد

لفت الوزير عادل أفيوني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تصفحت ​الأخبار​ هذا الصباح وكلها خلافات وتصعيد وتعطيل. هل يعقل اننا في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية وان لا يكون هذا هو همنا الوحيد. نحن في سباق مع الوقت وفي معركة انقاذ ​الاقتصاد​ وتحت مجهر وكالات التصنيف والأسواق. رجاء الى العمل والى تنفيذ خطط الاصلاح ".

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