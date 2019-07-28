قاووق: مهما صنفوا المقاومة على لوائح الارهاب فهم أعجز من أن ينالوا من قوتها

أكد عضو المجلس المركزي في ​حزب الله​ ​الشيخ نبيل قاووق​ أن نظام ​البحرين​ يعبر ب​سياسة​ الإجرام والقمع و​الإرهاب​ عن المشروع الإسرائيلي الأميركي، وهو نظام يقتل شعبه من أجل عرشه، وهو بإجرامه وإعدامه لشباب البحرين يشكل وصمة عار على العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء، وهو نظام ارتضى أن يكون أداة لطعن ​فلسطين​ بظهرها، وفي موقع العداء للأمة والتحالف مع العدو الإسرائيلي.

وخلال احتفال تكريمي في ​بلدة القليلة​ الجنوبية، أوضح الشيخ قاووق أن ​إيران​ أثبتت للعالم أجمع أنها العنوان الأول في مواجهة الغطرسة الأميركية، وهي تعطي دروساً في الصمود والاقتدار والقوة والتحدي للغطرسة الأميركية، مشيراً إلى أن الأميركيين والبريطانيين يتعملقون على الملوك والأمراء العرب في ​الخليج​ كأسياد، ولكنهم يتقزّمون أمام إيران كأذلاء، وبذلك أثبتت إيران أنها القوة الوحيدة في ​العالم​ التي تصمد وتنتصر أمام الهيمنة الأميركية، وذلك بالمواقف الشجاعة والحكيمة والصلبة لولي أمر المسلمين السيد القائد ​علي الخامنئي​.

وأكد أن دماء شهداء مجازر عدوان تموز عام 2006 هي التي كتبت أن ​أميركا​ إرهابية وأنها رأس الإرهاب في العالم، وأنها شريكة في العدوان على ​لبنان​ وبكل قطرة دم نزفت في تموز عام 2006، مشدداً على أنه مهما صنفوا المقاومة وقادتها ومسؤوليها على لوائح الإرهاب، ومارسوا من ​عقوبات​ مالية واقتصادية عليها، فهم أعجز من أن ينالوا من قوتها، أو أن يكسروا إرادتها، أو أن يغيروا شيئاً من مواقفها.