بن علوي: نشهد في العالم نمو الشعبوية وظهور قادة غير عقلانيين وغير ناضجين

أكّد وزير خارجية عمان يوسف بن علوي أن "طريقنا واحد وهدفنا هو تحقيق ​الأمن​ الاستقرار المستديمين في المنطقة، ونحن مقتنعون بأن الإيرانيين أناس عقلاء وحكماء، ونعتقد أن ​ايران​ لعبت دورًا مهمًا في أمن المنطقة".

ولفت بن علوي للاسف إلى أن "مشكلة ​العالم​ هي فقدان سيادة العقل والمنطق، بحيث نشهد في العالم نمو الشعبوية، وظهور قادة غير عقلانيين وغير ناضجين، لذلك علينا التعامل والتعاون فيما بيننا"، موضحًا أن "هدفنا هو إقناع ​المجتمع الدولي​ بمواصلة الدبلوماسية والاعتقاد بأن وقوع حوادث تلحق الضرر بأمن منطقتنا سيضر جميع البلدان".

ورأى أن "الأزمة التي حدثت داخل مجلس تعاون ​الخليج الفارسي​ قد غيرت رؤى ومواقف بعض الدول الأعضاء".