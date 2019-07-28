بن علوي: نشهد في العالم نمو الشعبوية وظهور قادة غير عقلانيين وغير ناضجين

أكّد وزير خارجية عمان يوسف بن علوي أن "طريقنا واحد وهدفنا هو تحقيق الأمن الاستقرار المستديمين في المنطقة، ونحن مقتنعون بأن الإيرانيين أناس عقلاء وحكماء، ونعتقد أن ايران لعبت دورًا مهمًا في أمن المنطقة".
ولفت بن علوي للاسف إلى أن "مشكلة العالم هي فقدان سيادة العقل والمنطق، بحيث نشهد في العالم نمو الشعبوية، وظهور قادة غير عقلانيين وغير ناضجين، لذلك علينا التعامل والتعاون فيما بيننا"، موضحًا أن "هدفنا هو إقناع المجتمع الدولي بمواصلة الدبلوماسية والاعتقاد بأن وقوع حوادث تلحق الضرر بأمن منطقتنا سيضر جميع البلدان".
ورأى أن "الأزمة التي حدثت داخل مجلس تعاون الخليج الفارسي قد غيرت رؤى ومواقف بعض الدول الأعضاء".
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