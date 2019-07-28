إقالة رئيس الشرطة الرومانية إثر مقتل مراهقة على يد خاطفها

أقال وزير الداخلية الروماني رئيس جهاز ​الشرطة​ إيوان بودا بعد فشله في انقاذ حياة مراهقة من يد خاطفها. وتمكنت الضحية في وقت سابق من إجراء ثلاثة اتصالات هاتفية بالشرطة وقدمت لهم تفاصيل عن موقع احتجازها.

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