جونسون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة اقتصادية هائلة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ إن خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ ​بريكست​ يعد فرصة اقتصادية هائلة من أجل القيام بأمور لم يكن يسمح بالقيام بها منذ عقود.

وتعهد جونسون خلال خطاب ألقاه في مدينة ​مانشستر​ بإقامة استثمارات جديدة في المناطق التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما تعهد بتسريع المفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية لمرحلة ما بعد "بريكست"، وإنشاء موانئ حرة من أجل دعم ​الاقتصاد​.

ووعد بوريس جونسون بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز ​البنى التحتية​ للاتصالات والنقل.