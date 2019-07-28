ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 29 قتيلا

ارتفعت حصيلة حادثة انزلاق التربة الذي طمر قرية في جنوب غرب ​الصين​ إلى 29 قتيلا، فيما لا يزال 22 شخصا في عداد المفقودين بعد أيام على الحادثة.

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