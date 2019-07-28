شكرا لقرائتكم نائب الانتقالي يبحث أوضاع السودان مع السيسي في القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يزور الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع، القاهرة، الأحد، حيث سيطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على نتائج محادثاته في عاصمة جنوب السودان، جوبا، مع الحركات المسلحة السودانية.

والمرجح أن يطلع حميدتي، السيسي، على تفاصيل توقيع اتفاق سلام شامل مع جنوب السودان، كما ستجري مناقشة ملفات كثيرة أهمها ترتيب الأوضاع داخل السودان.

وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة، بعد ساعات من عودته والوفد المرافق له من عاصمة جنوب السودان، جوبا، عقب زيارة استمرت يومين.

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وعاد حميدتي إلى الخرطوم، صباح الأحد، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي، اللواء ركن إبراهيم جابر، رئيس اللجنة الاقتصادية وعدد من قادة المجلس العسكري، نقلا عن وكالة الأنباء السودانية (سونا).

الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي

وأكد رئیس اللجنة السياسية وعضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في تصريحات صحافية، أنه تم الاتفاق خلال الزيارة مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار الدائم، وإطلاق سراح المسجونين سياسيا من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية في الأراضي المتضررة من الحرب.

وأضاف شمس الدين أن اللقاء مع الحركات المسلحة (مالك عقار وعبدالعزيز الحلو) كان إيجابيا ومثمرا، حيث شدد الأطراف على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية لسد الفراغ الدستوري بالسودان، فيما طالب رئيس جنوب السودان، سلفا كير، راعي المفاوضات، بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للاستقرار السياسي بالسودان، خاصة وأن جنوب السودان تربطها بالسودان علاقات تاريخية وأزلية مشتركة وتبادل مصالح.

وعزا شمس الدين عدم مشاركة عبدالعزيز الحلو في مفاوضات جوبا إلى مرضه، مبينا أنهم التمسوا جدية الحركات المسلحة في الوصول إلى سلام واستقرار في السودان خاصة بعد تأكيدهم لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار الدائم.