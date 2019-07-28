وسائل إعلام أميركية تكشف هوية الأميركي المفرج عنه من سوريا بوساطة لبنانية

كشفت وسائل إعلام أميركية هوية الأميركي الذي تم الإفراج عنه من ​سوريا​ بوساطة لبنانية عبر مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس إبراهيم​، مشيرة إلى أن المفرج عنه هو السائح الأميركي سام غودوين البالغ من العمر ثلاثين عاماً والذي كان محتجزا منذ شهرين في سوريا.

وأشار والدا سام، في تصريح نشرته وسائل إعلام اميركية، إلى أن ابنهما بصحة جيدة وهو مع عائلته.

ووجها الشكر للمدير العام للامن العام اللبناني الذي اتاحت وساطته الإفراج عن نجلهما.