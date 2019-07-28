كشفت وسائل إعلام أميركية هوية الأميركي الذي تم الإفراج عنه من سوريا بوساطة لبنانية عبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مشيرة إلى أن المفرج عنه هو السائح الأميركي سام غودوين البالغ من العمر ثلاثين عاماً والذي كان محتجزا منذ شهرين في سوريا.
وأشار والدا سام، في تصريح نشرته وسائل إعلام اميركية، إلى أن ابنهما بصحة جيدة وهو مع عائلته.
ووجها الشكر للمدير العام للامن العام اللبناني الذي اتاحت وساطته الإفراج عن نجلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام أميركية تكشف هوية الأميركي المفرج عنه من سوريا بوساطة لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.