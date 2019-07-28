قناة إسرائيلية: عقوبات أميركية محتملة على شركات روسية وأوروبية وصينية بسبب إيران

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن الإدارة الأميركية ستضطر لاتخاذ قرار حاسم قبل الخميس المقبل بشأن إيران.
وذكرت القناة أن الإدارة الأميركية ربما تفرض عقوبات قصوى على إيران، في إجراء تخاطر من خلاله بتعميق التوترات الدولية.
وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية ستضطر لاتخاذ قرارها بفرض عقوبات على شركات أوروبية وروسية وصينية، تعمل مع المنشآت النووية المدنية التابعة لإيران.
وأوضحت أن "توسيع العقوبات سوف يعتبر استمرارا مباشرا لحملة الضغط القصوى والتي يؤيدها حلفاء ترامب في الكونغرس، الذين يحثون على التشدد أكثر حيال إيران"، ومع ذلك فإن الخطوة يمكن أن تزيد وتفاقم التوترات مع إيران وعدد من الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة.
ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية قول مسؤولين في واشنطن إن إدارة ترامب المنقسمة حول القضية، يمكن أن تترك العقوبات القائمة لفترة محددة وعدم توسيعها في هذه المرحلة.
وأوضح مسؤولون مطلعون على الموضوع أنه تم اتخاذ قرار مبدئي بفرض العقوبات، لكن على ضوء الوضع الحالي، سيتم تمديد الوضع القائم 90 يوما إضافيا لمنح الشركات وقتا لإنهاء علاقاتها مع إيران.
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