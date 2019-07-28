أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​كوريا الشمالية​، أن ​بيونغ يانغ​ أطلقت سراح ​السفينة​ الروسية "سيانخايلين-8"، التابعة لـ "شركة الصيد الشمالية الشرقية". يذكر ان السفينة الروسية "سيانخايلين-8" التابعة لـ "شركة الصيد الشمالية الشرقية" أقدمت صباح يوم 17 تموز على الدخول إلى المياه الإقليمية الكورية الشمالية بعمق 30 كيلومترا رافعة العلم الكوري الجنوبي. وقام حرس الحدود في كوريا الشمالية باحتجاز السفينة. ووفقا لسلطات بيونغ يانغ اعترف قبطان السفينة بحقيقة دخولهم المياه الإقليمية للبلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تطلق سراح السفينة الروسية "سيانخايلين-8" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.