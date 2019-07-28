المالكي: ميليشيات الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ تركي المالكي أن "التحالف يسعى للقضاء على ​الإرهاب​ الذي تمارسه ميليشيات الحوثي"، مشيرًا إلى أن "ميليشيات الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون".

ولفت الى أن "التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي".