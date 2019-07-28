ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي بحثا بتعزيز العلاقات الثنائية وبآخر التطورات

بحث ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، خلال لقائه ملك ​الأردن​ ​عبدالله الثاني​، الّذي يقوم حاليًّا بزيارة عمل إلى ​الإمارات​، بتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتطلّعاتهما إلى مزيد من التقدّم والتنمية والازدهار.

كما تطرّقا إلى الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد آل نهيان "متانة العلاقات الأخويّة المتميّزة بين الإمارات والأردن، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات"، لافتًا إلى أنّ "الإمارات حريصة دائمًا على دعم علاقاتها الأخوية مع الأردن وتوسيع آفاقها بما يحقّق مصالحهما المتبادلة، ويعزّز التعاون والعمل العربي المشترك، بخاصّة في ظلّ التحديات الّتي تواجه دول المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، وفي مقدّمتها ​الإرهاب​ و​العنف​ والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية".

من جانبه، أعرب ملك الأردن، عن سعادته بزيارة الإمارات وحرصه على "تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين".