أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمين بالسجن المؤبد على اثنين من المدانين بالإرهاب والمساعدة في إدخال المقاتلين العرب والأجانب للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي. والمدان الأول عمل في ورشة تصليح وتفخيخ العجلات (السيارات) كما عمل ضمن ما يسمى ولاية الأنبار قاطع الفلوجة، ضمن ديوان الخدمات التابعة لعصابات داعش الإرهابية. والمدان الثاني شارك في تفجير مبنى محافظة صلاح الدين إضافة إلى إدخال الدواعش الأجانب والعرب إلى ​العراق​".

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كانت هذه تفاصيل خبر المؤبد لإرهابيين اثنين بعد إدانتهما بتهم مختلفة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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