نتانياهو: نملك القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتنياهو أن بلاده أجرت "خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لل​منظومة​ المضادة لل​صواريخ​ الباليستية "Arrow-3"، المطورة بالتعاون مع ​الولايات المتحدة​ في ​ولاية ألاسكا​ الأميركية"، موضحًا أن "هذه الاختبارات جرت "بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

ولفت نتانياهو إلى أن "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال، فقد اعترضت منظومة "Arrow-3" بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة كبيرين".

واعتبر نتانياهو أن "التنفيذ كان مثاليًا، وكل إصابة كانت في الصميم"، منوهًا بأن "​تل أبيب​ تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من ​إيران​ ومن أي مكان آخر، وهذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".

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وتوعد من وصفهم بـ "الأعداء" بهزائم "في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".

وتوصف منظومة "Arrow-3" المطورة بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأميركية بأنها "حصن منيع ضد ​الصواريخ​ الباليستية"، وكانت إسرائيل قد أجرت أول اختبار اعتراض عن طريق المنظومة سنة 2015 في ​البحر المتوسط​.

وكان سفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة ​رون ديرمر​ قام بزيارة "سرية" إلى ولاية ألاسكا الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات بشأن "التعاون الأمني الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.