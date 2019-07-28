نتانياهو: نملك القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده أجرت "خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة للمنظومة المضادة للصواريخ الباليستية "Arrow-3"، المطورة بالتعاون مع الولايات المتحدة في ولاية ألاسكا الأميركية"، موضحًا أن "هذه الاختبارات جرت "بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".
ولفت نتانياهو إلى أن "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال، فقد اعترضت منظومة "Arrow-3" بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة كبيرين".
واعتبر نتانياهو أن "التنفيذ كان مثاليًا، وكل إصابة كانت في الصميم"، منوهًا بأن "تل أبيب تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر، وهذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".
وتوعد من وصفهم بـ "الأعداء" بهزائم "في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".
وتوصف منظومة "Arrow-3" المطورة بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأميركية بأنها "حصن منيع ضد الصواريخ الباليستية"، وكانت إسرائيل قد أجرت أول اختبار اعتراض عن طريق المنظومة سنة 2015 في البحر المتوسط.
وكان سفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة رون ديرمر قام بزيارة "سرية" إلى ولاية ألاسكا الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات بشأن "التعاون الأمني الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
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