روحاني: يجب خفض تهديدات الفضاء الإفتراضي بشبكة المعلومات الوطنية إلى الحد الأدنى

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، "ضرورة اعتماد الأساليب العلميّة والإيجابيّة المؤثّرة، لصيانة البلاد والمجتمع من تهديدات الفضاء الإفتراضي".

وأوضح في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإفتراضي، أنّ "تقنيّات الإتصالات الحديثة قادرة على القيام بتحرّك كبير لتوفير خدمة أكثر أمنًا وأقل سعرًا للمواطنين، وتوفير فرص العمل وازدهار الانتاج والشفافية في السوق"، لافتًا إلى أنّ "التقنيات جزء هام من نمط الحياة الاجتماعية اليوميّة".

وشدّد روحاني على "وجوب خفض التهديدات السيبرانيّة إلى الحد الأدنى في نطاق شبكة المعلومات الوطنية، ولا يوجد سبيل أقصر من هذا وأكثر تأثيرًا".