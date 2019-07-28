شرطة قبرص تفرج عن إسرائيليين متهمين باغتصاب سائحة بريطانية وتسجن الضحية المفترضة

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "​رويترز​" بأن "شرطة قبرص قررت ​إخلاء سبيل​ سبعة إسرائيليين احتجزوا بتهمة اغتصاب سائحة بريطانية"، مشيرة الى أن "​الشرطة​ استجوبت السائحة البريطانية البالغة من العمر 19 عاما الليلة الماضية وقررت حبسها".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين شرطيين تأكيدهما أن "الفتاة احتجزت بتهمة تقديم دعوى كاذبة".

ونفى المتهم الرئيسي في البداية وجود أي علاقات بينه والسائحة، ثم أقر بأنهما مارسا ​الجنس​ قبل الحادث، ثم اعترف أنه وصديقه مارسا الجنس مع الشابة ليلة وقوع الحادث وذلك بحضور أصدقاء لهما في الغرفة بموافقة الفتاة.

وكانت السلطات القبرصية قد اعتقلت في وقت سابق من الشهر الجاري 12 شابا إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما، بعد أن اتهمتهم الفتاة باغتصابها، تم الإفراج عن خمسة منهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.