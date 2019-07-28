ترامب: كامينغز لم يتمكن من فعل الكثير من أجل شعب بالتيمور وهذا محزن

رأى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من المحزن أنرئيس لجنة الرقابة في ​مجلس النواب​النائب إيليا كامينغز لم يتمكن من فعل الكثير من أجل شعب بالتيمور"، لافتا إلى انه "بحسب الاحصاءات فإن مدينة بالتيمور تحتل المرتبة الأخيرة في كل الفئات تقريبا". وأضاف "الجمهور بات يدرك الأعمال السيئة التي يقوم بها".

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