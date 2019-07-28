سفارة البحرين بلندن: القاء القبض على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة

كشفت سفارة ​البحرين​ بالممكلة المتحدة، سبب تعدي أحد الأشخاص على مبنى سفارتها في لندن، موضحة انه أُلقي القبض يوم أمس على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى ​المملكة المتحدة​، في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة.

ولفتت إلى انه "لقد استُدعيت ​الشرطة​ من قبل السفارة ثم ألقي القبض على الشخص والذي نقل فوراً إلى مركز شرطة ويستمنستر". وأشارت إلى أن الشخص المذكور قد ألقي القبض عليه مسبقا بنفس الجريمة في عام 2012.

وأكدت أن "الشخص المتهم قد تعدى على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم ​الإرهاب​ في المملكة المتحدة".

وكان المدعو قد هدد بالقفز من على سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفو السفارة لكبح ما قام به حرصاً لسلامته إلى أن وصلت الشرطة.