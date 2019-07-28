محافظ المثنى: العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أسرى كويتيين

أعلن محافظ المثنى أحمد منفي، أنّه "تمّ العثور على مقبرة جماعيّة، تشير المعلومات الأولية إلى أنها تضمّ كويتيين أعدمهم النظام السابق في إحدى مناطق بادية المحافظة".

وأوضح أنّ "​الأجهزة الأمنية​ والاستخبارية حصلت على معلومات عن تلك المقبرة، فيما قامت الحكومة المحلية بإبلاغ الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة للتأكّد من المقبرة".

وتقول ​الكويت​ إنّ عدد مفقوديها منذ عام 1990، إبان دخول الجيش ​العراق​ي الكويت، بلغ 320 مفقودًا، فيما يشير العراق إلى أنّ أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

وأعلن العراق في شباط الماضي، تسلّم الكويت نحو 300 رفات أسرى أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.