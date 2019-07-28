ريابكوف: إجراءات إيران تبقي الفرصة للمناورة من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي

أكّد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أنّ "الإجراءات الّتي اتّخذتها إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، قابلة للمراجعة وتبقي الفرصة متاحة للحفاظ على الصفقة".
وأوضح في حديث صحافي، قبل انطلاق اجتماع للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، اليوم الأحد في فيينا، "أنّنا سنناقش جدول الأعمال في حال الزيادة المحتملة لصعوبة الوضع على خلفيّة الخطوات الّتي أعلن عنها سابقًا الإيرانيون".
وبيّن ريابكوف، "أنّنا كدولة سنصرّ على أنّ الإجراءات المُعلَنة من قبل الإيرانيين تحمل طابعًا دقيقًا، وهي قابلة للمراجعة"، مشيرًا إلى أنّ "الاجتماع سيتناول الأجندة الحيويّة بالكامل، اعتبارًا من تقدير الإجراءات الإيرانية وفقًا لمبدأ "الأقل مقابل الأقل"، وانتهاءً بمسائل التطبيق العملي لخطة العمل الشاملة المشتركة".
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