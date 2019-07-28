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المجلس العسكري السوداني وعد بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين

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أعلن رئيس "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" مالك عقار، أنّ "الحركة و​المجلس العسكري​ ​السودان​ي، توصّلا خلال اجتماعهما في القصر الرئاسي بجوبا، إلى اتفاق يقضي بالعفو عن جميع المعتقلين السياسّيين وإسقاط أحكام ​الإعدام​ الغيابيّة ضدّ قادة الحركات المسلحة".

ويقضي الاتفاق بين المجلس العسكري والحركة بفتح المسارات الإنسانيّة والممرّات لتوصيل المساعدات لمتضرّري الحرب في مناطق النزاع بالإضافة لتجديد اتفاق وقف العدائيات

وتستضيف جوبا مفاوضات بين المجلس العسكرى وشقّي الحركة الشعبية لتحرير السودان (فصيل مالك عقار وعبد العزيز الحلو) تحت مبادرة رئيس ​جنوب السودان​ ​سلفاكير ميارديت​، لإحلال السلام في السودان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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