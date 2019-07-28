النشرة: وقفة استنكارية لجمعية نواة رفضا لقرار وزير العمل

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه استنكاراً لإجراءات وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وشجباً لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والإنسانية، نفذ العاملون والمتطوعون وأطفال جمعية نواة – مركز التضامن الاجتماعي وقفة تضامنية بالقرب من مقر المركز الكائن في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.
حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، وعلى وقع الأغاني الوطنية الفلسطينية، هتفوا مطالبين بعودة وزير العمل عن قراره. كما حمل المشاركون لافتات، منها "الموت بكرامة"، و"لا العيش بإقامة"، "يسقط قرار الوزير". "العيش بكرامة لا يناقض حق العودة"، "بكفي".
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