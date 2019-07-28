الفوعاني: لإيلاء منطقة بعلبك - الهرمل اهتمامها وتنفيذ كل ما له علاقة في الانماء

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ​مصطفى الفوعاني​ "أننا بالحوار والوحدة الداخلية استطعنا ان نواجه العدو الصهيوني، لكن بالمقابل لا بد ايضا ان نقول أن ثمة عدو آخر على تخوم مجتمعنا، لا يقل خطورة من العدو الصهيوني، وهو الحرمان الذي اراد الامام الصدر أن يحوله من حالة إلى حركة".

وخلال الحفل التأبيني الذي أقيم في قاعة المودة في ​الهرمل​ إحياء لذكرى أربعين فؤاد الفوعاني، دعا ​الدولة​ إلى "ايلاء منطقة ​بعلبك​ - الهرمل، اهتمامها وأن تضع موضع التنفيذ كل ما له علاقة في الانماء، سواء بإقرار مجلس إنماء بعلبك - الهرمل وعكار، او بتنفيذ التوصيات المتعلقة بأن تكون المؤسسات الإنمائية في هذه المناطق".