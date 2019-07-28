اللواء عباس ابراهيم وصل الى بعلبك وجال في القلعة الاثرية

وصل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ صباحا إلى بعلبك، وبعد جولة في القلعة الأثرية، لبى دعوة الفنان عمر كركلا إلى مأدبة إفطار تكريمية أقامها له في دارته في حضور النائب السابق إميل رحمة، رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ وفعاليات.

ومن المقرر مشاركة اللواء إبراهيم بإتمام مصالحات تمت بجهوده، في قاعة ​الجامعة الإسلامية​ ظهر اليوم، برعاية رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​، ومبادرة مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​.