اللواء عباس ابراهيم وصل الى بعلبك وجال في القلعة الاثرية

وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم صباحا إلى بعلبك، وبعد جولة في القلعة الأثرية، لبى دعوة الفنان عمر كركلا إلى مأدبة إفطار تكريمية أقامها له في دارته في حضور النائب السابق إميل رحمة، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق وفعاليات.
ومن المقرر مشاركة اللواء إبراهيم بإتمام مصالحات تمت بجهوده، في قاعة الجامعة الإسلامية ظهر اليوم، برعاية رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ومبادرة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
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