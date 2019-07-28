قاسم: الأسوأ من الوضع الاقتصادي المتردي هو الفساد والهدر والمحاصصة

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" ​الشيخ نعيم قاسم​ أن "نصر تموز قلب المعادلة في المنطقة وليس في ​لبنان​ فقط، وأصبحنا نرى ​المقاومة​ ممتدة ومنتشرة وحيوية، وتستقطب المقاومين من شعوب المنطقة، على قاعدة استرداد الحقوق وأن نكون أحرارا في خياراتنا، ومستقلين في ميداننا".

وخلال الحفل التأبيني الذي أقيم في قاعة المودة في ​الهرمل​ إحياء لذكرى أربعين فؤاد الفوعاني، أوضح قاسم أن "نصر تموز علمنا أن ​اسرائيل​ ليست قدرا في منطقتنا، وهي اضعف مما كانت عليه في السنوات الماضية"، مؤكدا "أن الأسوأ من ​الوضع الاقتصادي​ المتردي في لبنان هو ​الفساد​ والهدر و​المحاصصة​ وعلى رأسهم التقصير"، داعيا ​الحكومة​ إلى "الإسراع في وضع سياسات واستراتيجيات واضحة، لها علاقة بالشأن الزراعي والصناعي وغيرهما، لأن من شأن ذلك إيجاد حلول لتنشيط سوق العمل، وإيجاد فرص إضافية، وتحسين الانتاج، والمعالجة التي تبقي الناس في مناطقهم وتؤدي الهدف المطلوب".

ولفت الى "أننا سنبقى الصوت المرتفع مع الحركة الدؤوبة لإنصاف الناس والعمل لمصالحهم"، مؤكدا "أننا مسؤولون في هذه المنطقة وفي غيرها، نطالب ونعمل ونتحرك ونساعد ونتعاون لإنصاف المنطقة، لكن المسؤولية أولا تقع على ​الدولة​ والحكومة والمسؤولين، لأننا لا نملك وحدنا خيار القرار".

ودعا إلى "الإسراع في قانون مجلسي إنماء ​بعلبك​ - الهرمل وعكار، على قاعدة أنه خطوة إدارية تنظيمية مهمة لمزيد من الاهتمام بهذه المنطقة".

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وطالب قاسم الحكومة "بتخصيص منطقة بعلبك - الهرمل المحتاجة إلى الخدمات، بموازنات إضافية خاصة، على الأقل لرفع المنطقة إلى مستوى المناطق الاخرى، ولا نقول لتكون نموذجا مثاليا".

واعتبر "أن البعض ينزعج لأننا قوة وازنة في لبنان، لكنهم غفلوا بأننا قوة شعبية وسياسية وازنة، قبل أن نكون على المستوى العسكري والمقاومة، التي تواجه ​إسرائيل​، لكننا في الداخل نتصرف وفق القواعد التي تجعلنا نوابا بالإنتخاب والاختيار الشعبي".

وأشار الى "أننا نتصرف كحالة شعبية لها تأثير كبير في هذه الساحة، لكن البعض يريد أن يسلط ​الضوء​ علينا ليقول بأن الحالة العسكرية هي التي أوجدت هذا المقام".