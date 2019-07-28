ألان عون: هناك خصوصيات وهواجس طائفية لدى جميع المكونات يجب مراعاتها

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ألان عون، في حديث تلفزيوني، "أننا نقدر العمل على ​الموازنة​ التي تعبنا عليها ونحن بحاجة لـ"دفش" البلد الى الأمام".

ولفت الى أن "هناك إشكالية حول المادة 80 من الموازنة التي تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​. والخروج سيكون بفتح ​النقاش​ الوطني. لدينا احتمالات تقديم اقتراحات قانون بتعديلها أو تعديلها في موازنة 2020"، كاشفًا عن أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيقوم بخطوة في الساعات المقبلة لإعادة هذا السجال حول مجلس الخدمة المدنية الى إطاره المناسب فمكانه ليس بتراشق التغريدات بل بحوار وطني مسؤول لقضية ذات حساسية عالية ولن يكون غائبًا عن السجال الحاصل لأن الناجحين هم ضحايا تقدموا الى المباراة ونجحوا. وقد حصل نقاش واعتراض في الهيئة العامة وحصل سوء تفاهم وليس خطأ من تكتل لبنان القوي".

ونوّه بأن "الموازنة ستصدر وسنتعاطى معها بإيجابية"، موضحًا "أننا في بلد لا يزال قائم على الطائفية ونحن في كوكب طائفي بامتياز في نظام طائفي بامتياز كما أن هناك ممارسات داخل ​الدولة​ طائفية بامتياز. بلدنا تركيبته صعبة مع الأسف ونظامه توافقي معقد سهل تعقيده وتعطيله وهناك خصوصيات وهواجس طائفية لدى جميع المكونات يجب مراعاتها، ويجب بداية طرحها".