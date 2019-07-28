يعقوبيان: كل القوى السياسية شاركت في التوظيف قبل الإنتخابات

أكدت النائب ​بولا يعقوبيان​ أن "كل القوى السياسية شاركت في التوظيف قبل ​الإنتخابات النيابية​ وهذا التوظيف اتى كرشوة إنتخابية".

وفي حديث تلفزيوني لفتت يعقوبيان​ الى ان "الفقرة التي تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​ من ضمن المادة 80 في ​​الموازنة​​ كانت موجودة خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة وتم التصديق على المادة من قبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كما هي دون شطب هذه الفقرة"، لافتة الى ان "النائب ​سيزار ابي خليل​ استمع الى محضر الجلسة ولو حصل شطب لهذه الفقرة لحصل مشكلة في قاعة الهيئة العامة".

ولفتت يعقوبيان الى ان "العهد اصبح في منتصفه وهو بحاجة للموازنة وما حصل في موضوع المادة 80 هو مزايدة شعبية واتوقع ان يتم اصدار الموازنة".