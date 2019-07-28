غرق شاب وفقدان أثره قبالة شاطىء الشيخ زناد العكارية

أفادت معلومات ​صحفية​ بغرق الشاب م.ف.ع. خلال ممارسته ​السباحة​ في البحر قبالة شاطىء قرية الشيخ زناد، ويقوم الأهالي بالبحث عنه بعدما أبلغوا الجهات المعنية. وحتى الساعة لا أثر للشاب الذي سحبته التيارات البحرية بعيدا من الشاطىء.

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