السيد: اللبناني مع الأسف وطنه الأوّل طائفته

اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "الجميع عبّروا عن رأيهم أمس حول موقفي من الخدمة المدنية"، مضيفا:"بالخلاصة، ال​لبنان​ي مع الأسف،وطنه الأوّل طائفته، ووطنه الثاني مصلحته، ووطنه الثالث زعيمه،ووطنه الرابع ​الهجرة​، وإذا بقي لديه "قرنة" يضع فيها وطنه الخامس لبنان".

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