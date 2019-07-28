النائب فيصل كرامي زار الراعي وعرض معه التطورات العامة

زار رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​ ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ وعرض معه مجمل التطورات على الساحة اللبنانية عامة والشمالية خاصة اضافة الى الوضع الحكومي المتعثر وجالا في ارجاء كرسي ​الديمان​ ومحيطه على مشارف ​الوادي المقدس​ واطلع النائب كرامي على معالم الموقع واستمع الى لمحة تاريخية عنه.

وأكد كرامي أن "نظرتنا الى هذا الوادي هي واحدة مع الاخوة المسيحيين ونراه موقع قداسة واستلهام روحي لنا جميعا، ومتى استلهمنا هذه الروحية تعززت القيم الانسانية والاخلاقية في حياتنا الفردية وانعكس ذلك خيرا ووئاما على المستوى الوطني".

وفي نهاية الجولة قدمت امانة سر البطريركية الى النائب كرامي مجموعة من ​الكتب​ التاريخية حول تاريخ الكنيسة والوادي المقدس .