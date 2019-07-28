اخماد حريق مشغلات اجهزة التدفئة ومولد للطاقة الكهربائية في النقاش

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاً شب داخل غرفة تحتوي على مشغلات اجهزة التدفئة ومولد للطاقة الكهربائية وخزانات للمازوت داخل مبنى سكني في النقاش-المتن. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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