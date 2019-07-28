دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 50 تلميذًا بألمانيا يحاولون اقتحام قسم شرطة لتخليص زميلهم

حاول تلاميذ في ألمانيا اقتحام مقرٍّ للشرطة جنوب البلاد، وتحرير زميلهم المُحتجز، فيما تمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع واعتقال ثلاثة تلاميذ آخرين.

وقالت الشرطة الألمانية إن نحو 50 تلميذًا حاولوا اقتحام قسم شرطة؛ لإطلاق سراح زميل لهم «15 عامًا»، بعد أن تم احتجازه بتهمة «السُّكْر والشغب».

وكان أمن المدرسة في بلدة شتارنبرغ بجنوب البلاد، قد استدعى الشرطة بعد أن أصبح سلوك الصبي المخمور خارجًا عن السيطرة خلال حفل وداع. ولم تستطع الشرطة تهدئته؛ لذلك قررت احتجازه.

وحاول التلاميذ فتح الباب الأمامي لكنهم فشلوا في ذلك. وقالت الشرطة إنه تم إلقاء زجاجات وكُسرت نافذة. وتمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع، وتم اعتقال ثلاثة تلاميذ بعد اتهامهم بمحاولة إطلاق سراح شخص محتجز وإتلاف ممتلكات.