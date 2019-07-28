أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّ ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا، ولا يحق لبريطانيا أن تطلب ضمانات من طهران بألا تتوجه ناقلة النفط نحو سوريا، مضيفا أنّ طهران احتجزت ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز عن حسن نية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن وتنقله "روسيا اليوم".
وأضاف ربيعي: "نرفض أي مقترح يفيد بإفراج إيران أولا عن الناقلة البريطانية، وعلى بريطانيا الإفراج أولا عن ناقلة النفط البريطانية ثم تقرر إيران بحسن نية بشأن الناقلة البريطانية".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إيران تطالب بريطانيا بالإفراج عن ناقلة النفط دون ضمانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.