شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس يكشف: تميم سلم دويلته للإخوان وأحال القطريين فى المؤسسات للتقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، إن وزارة التعليم القطرية أطلقت برنامج التمكين التربوى للمعلمين من الخارج، فى محاولة للسماح بفلول الإخوان بالسيطرة على التعليم زعمت فيه السعى لتدريب 660 معلما وافدا لسد العجز بمدارس الإمارة، وهو الأمر الذى يقضى على العاملين فى قطر من أبناء الدولة نفسها.

وأضاف الموقع، أن هناك حالة من الغضب الشديد لدى أبناء الشعب القطرى، نتيجة لما يقوم به النظام القطرى من فتح كافة المجالات للإخوان، ولجوء المدرسين القطريين إلى التقاعد، لافتين أن هناك سياسات فاشلة تدير المنظومة بشكلها الحالى، وهناك طرد للموظفين القطريين، وأن تميم فرغ المؤسسات لصالح الاخوان وأعوانهم .

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