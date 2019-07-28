شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يلتقى محافظ مطروح.. ويستعد لافتتاح مقره بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وعدد من قيادات الحزب قبل افتتاح مقر الحزب بمطروح، باللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله، بالإنجازات والمشروعات التى تتم على أرض محافظة مطروح خاصة مشروعات البنية الأساسية والإسكان والطرق، مؤكدا أن محافظة مطروح ستكون واحدة من أهم المحافظات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات فى مختلف المجالات خاصة مع توجه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحداث تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة داخل مدينة العلمين.

ومن جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، التحية للدكتور صلاح حسب الله وقيادات حزب الحرية المصرى على دورهم الوطنى فى التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الجهاز التنفيذى لمحافظة مطروح، مستعرضا خلال اللقاء المشروعات والإنجازات التى تتم داخل محافظة مطروح وآفاق التنمية فى هذه المحافظة التى تتمتع بجميع مقومات جذب الاستثمارات لإقامة المشروعات فى مختلف المجالات.

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وقدم الغرابلى درع المحافظة للدكتور صلاح حسب الله تكريما له على دوره الوطنى السياسى والبرلمانى والحزبى كما قدم الدكتور صلاح حسب الله وقيادات الحزب درع حزب الحرية المصرى للواء مجدى الغرابلى تكريما له وانجازاته لصالح مطروح وشعبها.

وشارك باللقاء النائب أحمد مهنى الأمين العام، والنائب طلعت القواس نائب رئيس الحزب والدكتور أحمد بيومى الأمين العام المساعد والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم واللواء أمين راضى عضو المكتب السياسى وياسر غنيم أمين محافظة مرسى مطروح ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسى، وأعضاء امانة الحزب بمرسى مطروح.

وأكد الحزب فى بيانه، أنه سيعكف على إعداد دراسة شاملة عن آفاق التنمية الشاملة فى محافظة مطروح وفى مختلف المجالات خاصة المجال السياحى لعقد مؤتمر للحزب بمحافظة مطروح، لمناقشتها بحضور اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح للعمل على تنفيذها خاصة وأن الاستثمار فى مختلف المجالات داخل مطروح أصبح من القضايا المهمة التى تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة.