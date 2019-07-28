شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دعم مصر": منتديات الشباب جسر للتواصل مع الدولة لبناء مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية بانعقاد منتديات الشباب والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بشكل دورى، لبناء جسور تواصل بين الشباب والدولة لاستعادة حيويتها ونشاطها وتقدمها بين الأمم مثلما تتحرك الدولة على كافة المسارات فى شتى المجالات لبناء مصر الجديدة

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وأضاف القصبى، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن مشكلة التواصل مع الشباب كانت موجودة من قبل، لكن منتديات الشباب كانت بمثابة فرصة عظيمة للدولة وللشباب لطرح الموضوعات والنقاشات بين المسئولين والشباب، ولتكون منصة رائعة فى التواصل مع شبابنا ولذلك أصبحت منتديات الشباب فكرة رائعة ورائدة وذات انتاجية خاصة عند تطبيقها.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر بأهمية المؤتمر الوطنى القادم للشباب يومى الثلاثاء والأربعاء وخاصة مع تخريج أول دفعة لتأهيل الشباب الأفريقى من الأكاديمية الوطنية لتؤكد أن القاهرة عازمة على الانفتاح والعودة إلى الحضن الأفريقى لبناء القارة بأسس تدعم تغيير مساراتها نحو الأفضل.