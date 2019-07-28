شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالبرلمان تتلقى أكثر من 210 طلبات عفو رئاسى بالدور الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مواصلتها خلال دور الانعقاد الرابع وبالتنسيق مع لجنة العفو الرئاسي، تلقي طلبات العفو عن الشباب المحبوسين، حيث ورد إليها أكثر من 210 طلبات، وتم إعداد قوائم بالبيانات الواردة للجنة وإرسالها إلي لجنة العفو الرئاسي.

وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلي تلقيها عدد 200 شكوى خلال دور الانعقاد الرابع عن طريق الإحالة، بالوسائل المختلفة سواء البريد أو التلغراف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو التسليم باليد، وتم إحالتها إلي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم في شأنها، وذلك بعد حفظ الشكاوي المجهولة والكيدية أو المكررة.

وحسب تقرير إنجازات اللجنة، فإن عدد الشكاوي عكس واقعا متكررا فيما يخص نقل بعض المسجونين إلي أماكن قريبة من محل إقامة ذويهم، وذلك للتيسير عليهم في أوقات الزيارة أو نقل بعض المسجونين المرضي لسجن مجهز بمستشفي سجن آخر.

وأشارت اللجنة، إلي أنها تواصلت مع مسئولي الاتصال السياسي ومسئولي قطاع حقوق الإنسان بعدة جهات من أجل دراسة الشكاوي المُقدمة بشكل عام من المواطنين، أهمها وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم الفني بالإضافة إلي المحافظات والمحليات.

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