شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: قانون الجمعيات الأهلية لغى عقوبة الحبس ليمنح الحرية الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالى سن من القوانين ما كان لا يمكن أن يسنه برلمان آخر، لعل آخرها قانونى التأمينات والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية واكب العصر الذى نعيش فيه وضم نصوص تحقق مصلحة الدولة والعاملين فى هذا القطاع.

أضاف أبو شقة، فى تصريحات له أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لغى عقوبة الحبس فى كثير من المخالفات مواكبة للنظام السائد فى العالم، لافتا إلى أن مصر تمر بمرحلة فارقة من الديمقراطية التى كنا نسعى إليها فى كثير من الأحيان.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القانون فتح الباب على مصرعيه أمام العاملين فى قطاع العمل الأهلى من أجل مباشرة عملهم دون أدنى تدخل من الدولة.

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تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أصدر فى نهاية دور الانعقاد الرابع قانونى العمل الأهلى والتأمينات والمعاشات.