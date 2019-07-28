شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب تعد توصياتها عن زيارة مطروح.. ومطالبات بحل مشكلة نقص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمطالب أهالى محافظة مطروح خلال زيارتها الميدانية للمحافظة الأيام الماضية والتى استمرت لمدة 4 أيام، وتعد اللجنة حاليا تقريرها لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، للتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ اللازم لتنفيذ التوصيات التى ستنتهى إليها اللجنة.

وقدم مهدى العمدى، نائب مطروح، مذكرة للجنة الإدارة المحلية تتضمن الطلبات العامة والملحة لأهالي المنطقة الغربية بمراكز السلوم وسيدى براني، لإدراجها فى توصياتها بتقريرها النهائى عن الزيارة، مشيرا إلى أنه من الأمور العامة والهامة والتي تشغل بال كافة أهالي محافظة مطروح لاسيما أهالي المنطقة الغربية، الوضع المعيشي لأهالي تلك المناطق الذى يعتمد اعتمادا شبه كلى علي حركة التجارة البينية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم البري، ومنذ أن صدر القرار الوزاري بمنع سفر المصريين لدولة ليبيا علي خلفية الأحداث، ومنذ ذلك التاريخ والأهالي يعانون أشد المعاناة في سبيل توفير قوتهم اليومي بشكل ميسر، كما كان الوضع علي مر العقود، وذلك لعدم توفير أي فرص عمل لأهالي تلك المناطق، والحكومة كانت دائما وأبدا تراعي تلك الاعتبارات وتضعها في أجندة جميع القيادات والإدارات الحكومية العاملة بمنفذ السلوم، وذلك لأبعاد اجتماعية وأمنية.

وتابع: "لذلك فإننا نطالب بضرورة إلغاء ذلك القرار وفتح المجال أمام العمالة المصرية بصفة عامة وسفر جميع المصريين لغلق باب الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق، وذلك لتعطش الجانب الليبي للعمالة المصرية، وخصوصا في ظل استقرار الأمور في المنطقة الشرقية بعد تحرير مدينة درنة وبنغازي وأغلب مناطق الشرق الليبي".

وفندت المذكرة مطالب أهالى مطروح، ومنها ضرورة الاهتمام بسرعة استكمال مستشفي براني والعمل علي سرعة توفير الأطقم والتخصصات اللازمة والأجهزة الطبية وعمالة الأمن والنظافة لمستشفي السلوم العام المتوقف لأكثر من 5 أعوام تمهيدا لافتتاحه في أسرع وقت ممكن بعد أن تم بالفعل الانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات بشكل نهائي.

وتضمنت كذلك ضرورة إنشاء وحدات تحلية ببراني والسلوم لتوفير المياه لأهالي تلك المراكز مع تسهيل إجراءات توصيل المياه والحصول علي عدادات المياه للمنازل، وسرعة تشغيل شبكة المياه ببراني والمتعطلة منذ إنشائها من 7 أعوام مضت.

وأوضحت المذكرة المقدمة من نواب مطروح للجنة الإدارة المحلية، أن مركز براني تتركز جميع الوحدات المحلية التابعة له بالمناطق الواقعة في اتجاه الشرق فقط، أما المناطق الواقعة بامتداد أكثر من 60 كيلو بغرب براني، فلا توجد بها أي وحدات محلية نهائيا، ولذلك فأهالي تلك المناطق محرومون من أقل الخدمات الضرورية، مطالبا بضرورة إنشاء وحدة محلية بمنطقة أبو غليلة لتضم تجمع الشبيكات والخور والعزيزية والعديد من التجمعات السكانية الأخري لخدمة أهالي تلك المناطق المحرومة من أبسط الخدمات، والمطالبة بإنشاء وحدة صحية بمنطقة العزيزية لخدمة أهالي تلك المناطق المحرومة.

وشملت المطالب، ضرورة الإسراع في إنشاء محطات صرف صحي بمركزي السلوم وبراني، لاسيما مدينة السلوم التي تفاقمت فيها إشكالية الصرف الصحي بعد ثبوت اختلاط مياه الصرف الصحي بآبار ومآخذ المياه التي تغذي وحدات التحلية الرئيسية بالسلوم، والتي يعتمد عليها مركز السلوم وتوابعه في توفير مياه الشرب المحلاه من البحر.

وطالب النائب مهدى العمدة، بضرورة الاهتمام بصناعة الاستزراع السمكي فى المنطقة الممتدة من السلوم وشرقا بطول أكثر من 4 كيلو متر تصلح تماما لعمليات الاستزراع السمكي، قائلا: "التجربة خير دليل وبرهان، فقد كانت لنا فيها تجارب عملية ناجحة بشكل يبشر بالخير الوفير وتوفير مصادر دخل لأهالي تلك المنطقة إذا ما تم استغلال تلك الإمكانيات والمعطيات المتاحة وغير المستغله إلي الآن".

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واحتوت المطالب، أيضا، على دعم قطاع التعليم بالسلوم وبراني لحل مشكلة الكثافة الطلابية بإنشاء بعض المدارس وتوفير معلمين لسد العجز الصارخ في المعلمين خصوصاً بمركز السلوم، وضرورة مراجعة أعمال اللجان الرباعية وتقديراتها الجذافية في تقنين أوضاع الأهالي واستقرارهم بمنازلهم التي يقيمون بها منذ مئات السنين، وقال "العمدة": "إن أهالي تلك المناطق ليسوا من واضعي اليد علي أملاكهم كما هو دارج لمصطلح وضع اليد، فهؤلاء المواطنون يقيمون بتلك المناطق بوضع الجد وجد الأجداد، وليس بوضع اليد كما يتصور البعض أوضاعهم، فحراس البوابة الغربية لا ينبغي أن يعاملوا بأسعار المناطق والأحياء الراقية، ويجب أن تكون هناك عدالة في تحديد أسعار كل منطقة علي حدة، وينطبق ذلك علي أغلب مناطق المحافظة النائية، فأهالي تلك المناطق سبق وأن تقدموا في ظل القوانين العديدة السابقة للقانون 144 لسنه 2017 ولم يتم استكمال إجراءات تمليكهم، بسبب الروتين وتقصير الوحدات المحلية في إنجاز تلك الإجراءات".

ووجه النائب مهدى العمدة، بضروره التأكيد علي سرعة رصف أجزاء من طريق مطروح السلوم وطريق سيوة مطروح، والتي صدرت لها موافقات منذ أكثر من عام مضي ولم يتم البدء فيها إلي الآن، وذلك لتهالك تلك الطرق بشكل بات يشكل خطراً داهما علي أرواح المواطنين والمسافرين علي تلك الطرق.

من جانبه، طالب سليمان العميرى، نائب مطروح، بحل مشكلة تقنين الأوضاع بالنسبة لوضع اليد بإعادة النظر فى الأسعار المقدرة من جانب اللجنة الرباعية لتتناسب مع ظروف الأهالى الاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقنين الأوضاع.

وأكد "العميرى"، على ضرورة حل مشكلة نقص المياه وإنشاء محطات تحلية مياه للمساعدة على توفير المياه للمواطنين، وطالب بإنشاء شبكات مياه ومحطات صرف صحى فى بعض القرى والمناطق، وحل مشكلة تكدس الطلبة بإنشاء عدد من المدارس خاصة "التعليم الأساسى"، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من المخطط العمرانى لمطروح وكردونات المدن والقرى، وتفعيل المخطط التفصيلى، والمطالبة بتعيين وتوظيف أبناء مطروح فى شركات البترول العاملة داخل المحافظة، خاصة فى ظل وجود مدرسة ثانوية للبترول تم إنشاؤها لذلك الغرض، وفتح بعض الشوارع المغلقة لتسيير المرور ومنع التكدس، وإعادة الشيء لأصله فى الطرق.

وشدد على ضرورة تطوير وتأهيل الطرق المتهالكة فى مدن وقرى مطروح، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك لرفع كفاءة هذه الطرق، كما طالب بإنشاء عدد من الوحدات المحلية، وإنشاء وحدات صحية فى بعض المناطق، وحل مشكلة قلة عدد الأطباء والتمريض، باستثناء مطروح والمناطق النائية من شرط مدة انتداب الأطباء، وتوفير سكن مناسب للأطباء فى المناطق النائية.

وأعرب النائب سليمان فضل العميرى، عن تضامنه مع أهالى قريتى الشرنبية، وجميمة بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، فيما يتعلق بمشكلة توصيل المرافق للقريتين، وارتباطها بحرم طريق الدائرى الإقليمى، والذى يبدأ من منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة حتى الضبعة بمطروح، موضحا أن هذه المنطقة عبارة عن "وصلة" وليست المحور نفسه، مطالبا بتوصيل المرافق للقريتين مراعاة لظروف الأهالى.

جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بزيارة ميدانية موسعة وأجرت جولات تفقدية لمختلف مناطق ومراكز وقرى مطروح، وزارت مدينتي براني والنجيلة غرب المحافظة، وسط ترحيب كبير من الأهالى الذين قالوا إن هذه أول لجنة برلمانية تزورهم للتعرف على مشاكلهم، كما تفقدت اللجنة قرية الزغيرات بالنجيلة بشأن نقص الخدمات فيها، وتفقدت مستشفى براني المركزي الجاري تطويره حاليا، واستمعت اللجنة لمطالب الأهالي بسرعة الانتهاء من التجديدات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، كما تفقدت مستشفى النجيلة المركزى واستمعت للمواطنين ومدى الحاجة إلى زيادة الدعم في عدد الأطباء والتخصصات، كما تفقدت محطة محولات الكهرباء بالكيلو 26 طريق السلوم، وتفقدت مشروعات تطوير بعض الشواطئ والطرق والمحاور والحدائق فى مطروح.